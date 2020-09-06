中美科技戰：華為新晶片存貨僅夠撐半年

中美科技戰愈演愈烈！美國向中國電訊設備製造商華為發出的新禁令，將於9月15日生效，令華為的晶片面臨「斷供」危機。有內媒引述中國通訊產業分析師黃海峰指，華為最新一代的高端晶片麒麟9000備貨量為約一千萬片，估計僅可支撐華為手機半年的需求。

市傳為備戰「九一五」禁令，華為已打出「有多少，收多少」的口號以囤積晶片，亦不排除加價用「銀彈」攻勢搶貨。黃氏警告，一旦備貨耗盡、屆時美國禁令仍未鬆綁，而華為仍無法找到其他的突圍手段，其手機業務，尤其是高端手機業務恐將遭遇更巨大的挑戰。

中國通訊專家項立剛認為，華為與部分晶片代工廠的合作渠道並未完全封死，而禁令或在11月美國大選後鬆綁。惟華為被動等待是「遠水解不了近渴」，必須握有主動權，才能避免受制於人。

對於成為華府重點打擊對象，華為創辦人任正非出席員工座談會表示，要讓打勝仗的思想成為一種信仰，強調「沒有退路就是勝利之路」。另外，華為將於本周三至周五(9月9日至11日)以網上形式舉行2020年華為用戶大會(HUGM)。

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