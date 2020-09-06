【專訪】晶門科技：產品範圍廣泛　足以應對宏觀風險

截至上周五(4日)為止，晶門股價今年已經累漲41.94%。業績通告則顯示，該公司今年上半年銷售額按年增長3.48%至5,857.4萬美元，主要是電視機等所用的大型顯示晶片收入按年倒退36.46%至1,343萬美元之際，醫療器材等使用的先進顯示晶片收入按年大增43.33%至2,905.6萬美元。

王華志表示，大型顯示晶片需求正在回升，新產品會迎合8K電視機滲透率逐漸提高、以及顯示器畫面更新頻率顯著提高、改善打機體驗的趨勢。

不過，他形容，電視機晶片是一片競爭激烈的「紅海」，要多做按客戶需要訂製的產品。而先進顯示晶片業務的一個機遇在於公司已從事多年的電子標籤，現時其全球滲透率僅5%意味相關顯示器晶片的潛在需求龐大，實體店店員不用費勁頻繁更換價錢牌，增強減價促銷的效率，零售商亦能統一網購平台及實體店的售價。

事實上，就液晶面版驅動晶片而言，現時全球市佔率最高的是台灣的聯詠科技(台股︰3034)，去年首三季期間十大廠商七家是「台灣幫」，而晶門則排第十一，聯詠更於年報中稱「大者恆大趨勢不變」，惟晶門今年上半年台灣收入按年增長逾七成。王華志解釋，主要是居家辦公和遙距學習推高電腦需求所致，又認為市場夠大，足以容納聯詠及其他較小的公司，不用刻意尋求在某個領域打倒大公司。

就今年上半年研發開支大減逾四成，佔收入比重亦按年大跌11.34個百分點至僅13.42%，遠低於過去9年介乎21.81至41.87%，王華志解釋，這是因為公司解散了英國的團隊，不代表公司已經進入「收成期」放棄研發。

電子產品「含晶量」勢隨5G發展愈日俱增，而無廠晶片公司為避免疫情觸發斷貨正紛紛下單囤積存貨。王華志指，「市場對晶片嘅需求大過供應，囤積到存貨已經係叻仔」，其中8吋晶圓產能不足是結構性問題，單片代工費亦有一定程度上漲，因為現時晶圓代工廠擴產多圍繞12吋晶圓而非8吋，惟晶門與代工廠合作多年，已提前鎖定產能，不會無貨賣，之後會視乎產品潛在售價考慮逐漸改用12吋晶圓，畢竟單片售價、測試和封裝費較貴。

他續指，現時該公司產品所用的製程涵蓋40納米至0.16微米，均為成熟製程，而是否採用更先進製程都是看成本收益，如果客戶要求更高速傳輸，或許會用40納米甚至更先進的製程。

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