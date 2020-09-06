十大屋苑兩日21宗成交　創17周新高

中原地產指出，十大屋苑於周六、日錄21宗成交，較上周末的20宗上升約5%，創5月初以來的17周新高紀錄，並已連續5周穩企雙位數水平，期內十個屋苑均錄成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入9月份疫情略為放緩，增加市民入市信心，但禁聚令仍然實施，導致一手市場繼續按兵不動，欠缺新盤供應。市場焦點集中二手市場，加上部分業主願意提供合理議價空間，市況呈價跌量升局面。

期內以天水圍嘉湖山莊錄5宗成交最多，該行伍耀祖表示，成交單位包括景湖居11座高層B室，實用面積630方呎，三房間隔，交吉放盤於即日沽出，成交價630萬港元，實用呎價10,000元。

港島區三個主要屋苑則各錄1宗成交，中原楊文傑表示，其中鰂魚涌康怡花園Q座高層6室，實用面積466方呎，兩房間隔，以860萬元易手，實用呎價18,455元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020