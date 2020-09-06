適逢中美鬥法！藍籌新貴恐難逃「跌價魔咒」

其實，舜宇等四隻股份於2017至2018年間進身恒指就中了「染藍魔咒」，跟中美貿易戰於一八年爆發有很大關係。今次適逢美國大選臨近，日資券商大和發表報告，直言美國撤銷對中國貨加徵關稅的機會只有9%，比「中美兩國於科技及其他領域上加速脫鈎」(25%)或「維持現狀」(28%)都要低，預示港股後市依然波譎雲詭。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，一隻股份「染藍」是其業績優良並獲資金青睞後，交投活躍度逐漸升至可以反映港股市況的程度，「染藍」後股價表現反因各種理由走樣的個案俯拾皆是。他認為，周一「染藍」的三隻股份均未到達行業周期的頂峰，尤其是阿里從事的網購、本地生活服務和雲服務尚有很大市場擴張空間，不像以前的藍籌新貴進身恒指時基本因素已處強弩之末。

不過，以科技股為主的美國納斯達克指數短期恐有3至5%回調壓力，追縱恒生科技指數的交易所買賣基金(ETF)陸續推出及後續資金流入，不會對成分股的股價和恒指起到立竿見影的作用，阿里和小米短線有回吐也不奇怪。而藥明則是藥物研發服務商，收益前景穩健，問題是與小米一樣估值相當昂貴，「之後似橫行發展為主，難再大升，選股次序係阿里、藥明、小米」。

招銀國際分析師伍力恒則認為，小米「跌極有譜」，其股價近日爆升主要是華為晶片被斷供後，恐逐漸退出手機市場，這種「橫財」在準藍籌中屬少見。他相信，小米可望從一個較三星低的基數搶佔華為的份額，尤其是國內，而且公司在印度創造大量就業職位，中印關係惡化難改中國品牌主導印度手機市場的格局。

伍氏續指，華為晶片尚能撐過下半年的手機出貨，小米的中國市場份額提升或許要到明年始更能反映出來，不排除第三季業績出爐時有「交唔到數」的壓力，惟互聯網業務的收入會隨着手機銷量上升，而物聯網業務則有望隨着經濟和產品愈益多元化而增長。

【謎底揭開！美科技股大冧 或因軟銀「豪賭」期權】

以科技股掛帥的納指上周四(3日)狠挫4.96%後，上周五(4日)曾再挫最多5.08%，惟低位見有買盤吸納，令收市跌幅收窄至1.27%，報11,313點，全周計挫3.27%，為3月份以來最傷。有報道指，日本軟銀集團大舉買入期權「豪賭」科技股，被形容為「納指巨鯨」，致使科技股可能持續波動。美股周一(7日)假期休市。

監管文件顯示，孫正義掌舵的軟銀在今年春季大舉買入近40億美元(約312億港元)美國科技股，例如亞馬遜、微軟公司、Netflix等；未有在監管文件披露的還有其大規模的期權交易操作，報道引述消息指出，軟銀以相若金額買入這些科技股及其他科技股的認購期權，又沽出更高行使價的認購期權。該期權操作有助軟銀在科技股股價短期急升下獲利。

據媒體報道：軟銀集團在美國股票期權押注方面坐享40億美元(約312億港元)交易收入。

分析員指出，認購期權交易急增，令過去數月的科技股升勢被放大，連帶整體大市亦被推高，因為認購期權的賣方需要買入股票作對沖，結果導致股價進一步上升。據高盛資料，過去兩周個別美股的認購期權交易額為每日平均3,350億美元，較2017至2019年的平均值多兩倍。雖然散戶亦有參與這場認購期權狂熱，但投資者指出，近期許多期權買盤的規模大得不太可能是來自散戶。

不尋常的期權交易活動，亦有助解釋近期股市上漲的同時，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數也一併上升的原因，因為VIX指數正是根據標指的認購和認沽期權交易來計算的。有銀行家指出，上周四的大跌市對軟銀而言是痛苦的，但料期權交易會再次活躍。摩根大通策略員亦預期，大市會逐步復甦，但像7月和8月份一樣的強勁升市於未來兩個月不太可能重現，未來還有美國總統大選等不明朗因素困擾。

BTIG股票及衍生工具策略主管伊曼紐爾則較謹慎，認為跌市未完，預期標指會跌至200天平均線，即3,092點後才反彈，較上周五收市位低逾9%。

道指和標指上周分別挫1.82%和2.31%，均是6月以來最大單周跌褔；蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和Tesla全周分別挫3.08%、3.15%和5.5%。值得留意的是，上周五監管文件顯示，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡再次減持富國銀行，涉售逾1億股，相當於削持倉逾40%，持有普通股比例降至約3.3%。

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