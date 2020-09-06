內房「金九銀十」勢重現　惟分析料難提振股價

除了香港樓市在上半年備受新冠肺炎衝擊外，內地房企也不能幸免，就算正值傳統售樓淡季，也未見鬆懈，8月繼續發力谷銷售，上月百強房企全口徑銷售金額達1.08萬億元人民幣(下同)，按年升25%。受惠疫後需求復甦，房企普遍大增下半年供貨量，以填補上半年銷售缺口，故「金九銀十」勢重現。惟分析認為，銷售數字「靚仔」，未必足以提振股價。

據內地領先的房地產行業諮詢及研究機構CRIC數據顯示，8月百強房企銷售額續維持高速增長，當中排名50至100的房企銷售按年增38%。今年首8個月計，百強房企銷售總額為7.05萬億元，按年升5.4%，按月擴2.4個百分點。

星展銀行(香港)中國房地產業分析主管王丹認為，房企加快推盤步伐，加上基數效應，預期今年9至10月首百強房企銷售將錄得一至兩成的按年升幅，而房企可售貨源充足，在完成全年銷售目標無大壓力，惟供貨量大增及行業競爭激烈，料去化率(即銷售與新增供應的比率)表現轉差。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，9、10月本為業界傳統售樓旺季，成交暢旺屬正常現象，除非「金九銀十」的銷售數據遠勝市場預期，或者有個別利好消息，否則短期內房相對其他科技、教育板塊而言，不會有太多資金關注。

他續解釋，現時內地貸款市場報價利率(LPR)已連續4個月不變，意味貨幣政策放鬆力度不及預期，加之內地監管部門醞釀推出融資新規，皆令市場資金卻步。實際上，截至上周五(4日)，在港上市首50大市值的內房股價年內平均累跌3.52%，中位數更為累挫11.68%。

事實上，內地嚴控樓市未見鬆手，再有省市升級調控，落實「住房不炒」！瀋陽市相關部門發通知，調高第二套商品住房首期比例至五成，並嚴格管控住房用地出讓溢價率。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020