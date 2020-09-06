【大行觀點】野村：拜登上台難對華「鬆章」

距離美國總統大選不夠兩個月，市場聚焦民主黨總統參選人拜登能否擊敗角逐連任的現任總統特朗普，並開始計算大選結果對風險資產的影響，務求未雨綢繆。不過，日資券商野村不諱言，所謂拜登上場後美國會變得親善中國、給中國「鬆章」的論調只不過是一廂情願，不切實際。

該行指出，其實拜登方面已經澄清，踢走特朗普後只是「重新評估」，而不是立即撤銷對中國貨品加徵的關稅。這位前副總統只是希望用有別於特朗普的手段，來處理中美經貿矛盾，充其量拿關稅作為談判籌碼，迫使中國停止強制技術轉讓及開放市場等，況且今年初簽訂的中美首階段貿易協議、中國貨品關稅、對中國企業實施出口封鎖皆有廣泛支持，政治上不會容許他光以「特朗普幹的」為由，把上述措施一筆撤銷。

況且他也說過中國盜取美國知識產權、「(過去)跟中國打交道的方法不對」。更不利中國的是，由於拜登會更着重與傳統盟友合作，如他擔任總統，或許在針對中國企業的技術出口禁令執行上會更加順暢。

野村續指，其實中方也意識到，現時特朗普針對中國的政策根本是朝野兩黨共識，民主黨籍總統於處理香港和新疆等非經濟議題上，隨時較共和黨更強硬。以中美多個火藥桶之一南海為例，該行指不能低估拜登在這問題抗衡中國的決心，因為中方在南海造島是他擔任副總統期間發生的事。

這次美國大選不但是選民對特朗普近四年施政的信任公投，還會改選眾議院全部議席和35個參議院議席。不過，野村認為，不論結果如何，中長線美元都會呈弱，差異在於程度，而最壞情況是拜登擊敗特朗普，但參議院繼續由共和黨控制，因為其政策將會充滿不確定性。若民主黨連參議院的控制權也奪得，拜登很可能會調高企業稅率，繼而削弱資金流入美國的動力。

如果特朗普連任而共和黨保住參議院控制權，大局固然不變，但他踩盡油門透過財政赤字谷經濟自然繼續不利美元，市場亦會開始打賭他會在2022年撤換聯儲局主席，改由一個能配合其經濟目標的人出任。

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