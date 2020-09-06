樓價UPDATES：居屋市場仍有破頂成交

樓市剛性需求強勁，居屋市場逆市下仍有破頂成交，旺角富榮花園兩房已補價自由市場成交價833萬港元，創兩房歷來新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山蔚晴軒低層B室，實用面積383方呎，兩房間隔，原叫價850萬元放盤，減價52萬元或約6%，以798萬元沽出，實用呎價20,836元。

●西區蔚庭軒高層F室，實用面積290方呎，一房間隔，叫價約730萬元，減價至710萬元易手，實用呎價24,483元。原業主1997年11月份以約256.8萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約453.2萬元。

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九龍區

●旺角居屋富榮花園14座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價833萬元，創屋苑兩房做價歷來新高，呎價17,213元。

●紅磡海逸豪園19座中層B室，實用面積516方呎，兩房間隔，成交價950萬元，實用呎價18,411元。據了解，原業主於2008年1月斥資約433.8萬元入市，是次轉手帳面獲利約516.2萬元，升值近1.2倍。

●九龍灣德福花園C座高層15室，實用面積538方呎，兩房間隔，業主移民以750萬元放售，放盤兩個月減價45萬元，以約705萬元成交，實用呎價13,104元。

●尖沙咀港景峯1座低層C室，實用面積804方呎，三房連套房間隔，原叫價1,900萬元，減價22萬元或約1.2%，以1,878萬元沽出，實用呎價23,358元。

●將軍澳怡心園2座高層B室，實用面積595方呎，三房間隔，原叫價798萬元，減價21萬元或2.6%，以777萬元售出，實用呎價13,059元。

●黃大仙鑽嶺高層H室成交，實用面積239方呎，一房間隔，原叫價498萬元，減價18萬元或3.6%，以480萬元成交，實用呎價20,084元。

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新界區

●大圍文禮閣3座頂層戶，實用面積622方呎，三房連套房間隔，原開價1,050萬元，放盤1個月累減60萬元，以990萬元沽出，實用呎價15,916元。據了解，原業主於2013年7月以638萬元入市，持貨7年帳面獲利352萬元。

●西貢濤苑3座低層戶，實用面積916方呎，三房間隔，以1,235萬元連車位售出，實用呎價13,483元。原業主於2003年3月購入上址，當時作價348萬元，持貨17年多帳面獲利887萬元，升值約2.6倍。

●沙田第一城11座中層E室，實用面積504方呎，三房間隔，放盤2個月，原叫價830萬元，減至795萬元售出，減幅約4.2%，實用呎價15,774元。

●沙田欣廷軒5座中層F室，實用面積414方呎，兩房間隔，原叫價760萬元，放盤1星期減價20萬元，以740萬元成交，實用呎價17,874元。

●荃灣全‧城滙2座高層B室，實用面積530方呎，兩房間隔，以988萬元成交，實用呎價18,642元。原業主2017年9月以約838.9萬元買入單位，持貨剛滿3年鬆綁轉售，帳面獲利149.1萬元，升幅約18%。

●元朗溱柏10座高層J室，實用面積272方呎，開放式間隔，叫價440萬元，減價20萬元或約5%，以420萬元獲承接，實用呎價15,441元。

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