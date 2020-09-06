燒錢抗疫！美債響二戰後警報　明年將達GDP規模

外國傳媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)估計，截至9月30日為止的現行預算年度(美國財政年度為每年10月1日至翌年9月30日)，聯邦政府財政赤字將達3.3萬億美元(約25萬億港元)，相當於美國國內生產總值(GDP)的16%，比例創1945年二戰結束以來最高。

該機構亦估計，歷年美國財政赤字和累積的聯邦政府負債總額，明年將達到和GDP相同規模；到了2023年更將增至24.5萬億美元，相當於美國GDP的1.07倍，將超越1946年所創下政府負債達GDP的106%紀錄。

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