SEA TO SKY獲大手客逾4100萬連購兩伙海景四房
2020年09月06日 20:30
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新盤盤場近期屢錄大手買家入市個案。市場消息透露，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，周日(6日)獲1組家庭買家，連環購入兩伙四房户，單位位於1座極高層，每戶實用面積1,075方呎，總售價逾4,100萬港元，創項目成交額新高，呎價約19,400元。
長實地產投資董事郭子威表示，該盤來往康城的專車反應理想，周六、兩日共有逾200人次乘坐專車。公司現正與合作夥伴商討新一輪銷售安排，預期部分單位會作適量加價安排，幅度會少於5%。
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