減幅多達三成！太古城三房勁劈510萬沽

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城東海閣低層C室，實用面積723方呎，三房間隔，坐向南望街景，去年底以1,700萬港元放盤，其後輾轉下調至1,290萬元，最終見有實客，議價後進一步減至1,190萬元售出，累減多達510萬元，減幅多達三成，呎價16,459元，屬巿價。

原業主於2014年7月以891.8萬元買入單位，至今轉售帳面獲利約298.2萬元。屋苑本月暫錄6宗成交，平均實用呎價18,286元。

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