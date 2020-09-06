謎底揭開！美科技股大冧　或因軟銀「豪賭」期權

以科技股掛帥的納指上周四(3日)狠挫4.96%後，上周五(4日)曾再挫最多5.08%，惟低位見有買盤吸納，令收市跌幅收窄至1.27%，報11,313點，全周計挫3.27%，為3月份以來最傷。有報道指，日本軟銀集團大舉買入期權「豪賭」科技股，被形容為「納指巨鯨」，致使科技股可能持續波動。美股周一(7日)假期休市。

監管文件顯示，孫正義掌舵的軟銀在今年春季大舉買入近40億美元(約312億港元)美國科技股，例如亞馬遜、微軟公司、Netflix等；未有在監管文件披露的還有其大規模的期權交易操作，報道引述消息指出，軟銀以相若金額買入這些科技股及其他科技股的認購期權，又沽出更高行使價的認購期權。該期權操作有助軟銀在科技股股價短期急升下獲利。

據媒體報道，軟銀集團在美國股票期權押注方面坐享40億美元(約312億港元)交易收入。

分析員指出，認購期權交易急增，令過去數月的科技股升勢被放大，連帶整體大市亦被推高，因為認購期權的賣方需要買入股票作對沖，結果導致股價進一步上升。據高盛資料，過去兩周個別美股的認購期權交易額為每日平均3,350億美元，較2017至2019年的平均值多兩倍。雖然散戶亦有參與這場認購期權狂熱，但投資者指出，近期許多期權買盤的規模大得不太可能是來自散戶。

不尋常的期權交易活動，亦有助解釋近期股市上漲的同時，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數也一併上升的原因，因為VIX指數正是根據標指的認購和認沽期權交易來計算的。有銀行家指出，上周四的大跌市對軟銀而言是痛苦的，但料期權交易會再次活躍。摩根大通策略員亦預期，大市會逐步復甦，但像7月和8月份一樣的強勁升市於未來兩個月不太可能重現，未來還有美國總統大選等不明朗因素困擾。

BTIG股票及衍生工具策略主管伊曼紐爾則較謹慎，認為跌市未完，預期標指會跌至200天平均線，即3,092點後才反彈，較上周五收市位低逾9%。

道指和標指上周分別挫1.82%和2.31%，均是6月以來最大單周跌褔；蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和Tesla全周分別挫3.08%、3.15%和5.5%。值得留意的是，上周五監管文件顯示，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡再次減持富國銀行，涉售逾1億股，相當於削持倉逾40%，持有普通股比例降至約3.3%。

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