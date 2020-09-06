新盤UPDATES：兩日成交近40宗　不乏高價個案

本周末沒有大型新盤推出，過去兩日市場一手成交近40宗，按周少逾四成，但當中不乏高價個案。

●Oasis Kai Tak三房呎價34501元今年最高

會德豐地產旗下啟德Oasis Kai Tak周日(6日)售出1伙，為第2座32樓B單位，實用面積546方呎，三房間隔，成交價1,883.8萬元，呎價34,501元，創項目今年標準單位呎價新高。

Oasis Kai Tak自7月底接連售出兩個低座特色戶，連同剛售出的三房戶，套現逾1億元，現尚餘最後7伙低座單位、4伙天台特色單位及9伙分層單位待售。

●御海灣周末沽出11伙 呎價最高20690元

新鴻基地產屯門御海灣銷情持續，本周末截至周日晚上7時沽出11伙，為期間買賣最活躍新盤，項目至今累售202伙，佔已出售及以價單形式銷售的可售單位超過八成，平均成交呎價逾18,500元，套現超過13億元。是次售出的單位中，最高成交呎價為2座23樓K單位，呎價20,690元。

●SEA TO SKY獲大手客逾4100萬連購兩伙海景四房

長實地產投資董事郭子威表示，該盤來往康城的專車反應理想，周六、兩日共有逾200人次乘坐專車。公司現正與合作夥伴商討新一輪銷售安排，預期部分單位會作適量加價安排，幅度會少於5%。

●啟德龍譽複式單位4900萬元易手

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