本周金融市場大事！歐央行星期四議息

本周金融市場大事為歐洲央行本周四(10日)議息，市場料會維持貨幣政策不變。不過，鑑於近日歐元兌美元升至逾兩年高位，加上美國聯儲局容許通脹升至更高水平的新政策框架，或對歐央行行長拉加德構成壓力，市場關注她會否暗示推出更多刺激措施，以免歐元過強窒礙經濟復甦。

瑞銀估計，若拉加德強調歐元強勢的負面影響，市場對歐央行減息的預期將會升溫。經濟師並預期，歐央行可能於年底前擴大現為1.35萬億歐元的緊急買債計劃，平均料加碼買債3,500億歐元，以推動經濟復甦和壓抑歐元上漲，因壓抑歐元有利區內出口競爭力和推動通脹上升，該區8月份消費物價指數(CPI)逾4年來首錄下跌，惹起通縮恐慌。

事實上，其他主要央行均主張維持寬鬆幣策！美國聯儲局主席鮑威爾上周五(4日)接受外媒訪問時表示，儘管美國8月份失業率數據表現正面，但復甦前路仍艱難，低利率的持續時間可能以年計，並反駁寬鬆幣策引致股市泡沫的說法。

下任日本首相熱門人選、現任日本內閣官房長官菅義偉上周六(5日)也暗示，希望延續日本央行的超寬鬆幣策，並認為不應降低消費稅。新西蘭央行周日(6日)重申，負利率和向銀行提供直接融資，是一系列可用於支持經濟的政策工具之一。

美股下挫刺激避險需求，美匯指數上周升0.38%，為6月以來最大單周升幅；美元兌日圓周升0.83%，收報106.24；歐元周跌0.55%，收報1.1838美元。英鎊周跌0.55%，隨着英國和歐盟重啟貿易談判，英鎊未來數周或大幅波動。

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