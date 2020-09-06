【劈價不斷】粉嶺牽晴間勁減150萬沽　呎價逾3年首失萬元

肺炎疫情持續，市場續現低價買賣。粉嶺牽晴間原則相連單位，勁減150萬港元售出，呎價僅9,875港元，為屋苑逾3年以來，首宗呎價失守萬元成交。

世紀21奇豐陳偉康透露，該單位為6座高層D室，實用面積962方呎，同類放盤罕有，原先開價1,100萬元，減價約13.6%，以950萬元售出。據滙豐銀行網上資料，單位初步估價約1,106萬元，即成交價低估價約14.1%。資料顯示，2017年2月該屋苑4座高層H室，成交呎價只9,458元。

樓價欠缺上升動力，部分沽貨業主「無肉食」。香港置業朱達強稱，九龍啟德1號(II)第3座高層F室，累減62萬元，以1,158萬元售出，呎價20,532元，單位3年多僅升值約9%。他認為，在辣招稅規限下，變相切斷換樓鏈，建議調減額外印花稅及新住宅從價印花稅的稅率，有助增加買賣流轉。

由於新盤市場欠缺焦點，令二手成交保持活躍。中原表示，過去周六、日十大屋苑錄21宗成交，按周再升5%，創17周最多，並以天水圍嘉湖山莊錄5宗最旺。

荔枝角美孚新邨也有4宗，中原余考成指，期間連錄兩宗減價，包括有5期蘭秀道7號高層D室，開價910萬元，減至855萬元售出，低市價約5%，呎價13,014元。

而過去兩日未有大型新盤推出，綜合市場資訊，期內只有近40宗一手成交，較上周大減逾四成。

【好利閣多按銀主盤賣6,800萬元】

經濟環境欠佳，豪宅銀主盤成交及放盤有增加趨勢。中半山好利閣一個多按銀主單位，以約6,800萬元售出，呎價約3萬元。

市場消息指出，上述單位為低層A室，實用面積2,272方呎，銀主開價約7,000萬元，減價約200萬元沽。據了解，原業主於2015年以約5,750萬元購入單位，並先後錄得10多次按揭或借貸紀錄，個別貸款額達6,000萬元。

另方面，大埔天賦海灣第11座低層B室，以及第12座低層A室，於本周透過環亞拍賣，各以1,730萬元開拍，較銀行估價均低逾百萬元。兩單位仍連租約，實用面積同約1,348方呎，屬三房連工人房間隔。資料顯示，兩物業於2016年合共以逾3,200萬元一手購入，亦先後承做多次按揭。

同區溋玥‧天賦海灣一個第5座地下及一樓A室的複式戶，亦於同日連車位拍賣。該單位為業主盤，實用面積約1,408方呎，開價2,200萬元。據拍賣行指出，該車位市值達300萬元。

【發展商開盤信心回升】

信置營業部集團聯席董事田兆源接受訪問時表示，隨着疫情緩和，公司將啟動今年開盤攻勢，由於年內市場已累積不少購買力，稍後料會逐步釋放，整體樓價可望保持平穩。而香港豪宅供應向來短缺，加上低息環境持續，豪宅買家入市意欲依然很強，故認為該類物業樓價走勢仍會向好。

他指出，St. George's Mansions單計市值料已超過100億元，其中全盤僅設5伙的頂層連天台特色大宅，實用面積介乎3,325至3,695方呎，已累錄不少查詢，會因應市場需求推售，呎價有望挑戰九龍區歷來新高紀錄。

田氏稱，項目只設175伙，主打三、四房大宅，未來會繼續以招標形式銷售大單位。至於該盤示範單位早於七月起，以預約形式接受參觀，當時因應疫潮等情況，採取各項人流管制等措施，但仍吸引大批本地大家族等富豪客源睇樓，稍後會逐步因應疫症情況，調整睇樓等安排。

事實上，受年初開始爆發的新冠肺炎衝擊，各大發展商推盤步伐均見減慢，他透露，年內公司暫已售出約109伙，賣樓金額約17億元。而本月除了主力推售上述市區豪宅外，同系西貢133 PORTOFINO料亦快將獲批滿意紙，9月有機會開放現樓示範單位及兩間示範屋，並展開現樓開售攻勢。該盤早前亦已沽出兩伙分層大宅。

全新樓盤方面，第4季將推3個項目，重頭戲是與會德豐地產等合作發展的西南九龍，設有524個單位，間隔由開放式至四房，整體佔約七成為兩房及三房戶。

同時，年底前亦將部署推出馬鞍山Silversands，項目將建160伙，間隔一至四房，標準戶面積約300多至1,200多方呎，主打三、四房大宅，同樣以豪宅作定位。而與市區重建局等合作的旺角新填地街項目，提供約300伙，主打實用面積約300方呎一房戶，料快將入紙申請預售樓花同意書。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020