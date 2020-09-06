中美科技戰：華為坦言不具備晶片生產能力是弱點

外地媒體報道，美國對華為的新制裁將於9月15日生效，台積電將無法繼續為華為代工生產晶片，故華為麒麟系列晶片將在9月15日之後停產。華為消費事業行政總裁余承東坦言，華為最大敗北是只做設計，不具備生產能力。

根據通信行業獨立分析師黃海峰預測，華為麒麟9000晶片備貨量估計在1,000萬片左右，料在美國新禁令生效後，可維持華為Mate40手機系列約半年的需求，但接下來的華為P50系列等旗艦機型，可能就面臨無晶片的困境。

余承東透露，搭載麒麟9000晶片的華為新手機Mate 40系列將於秋季上市，可能是華為高端晶片的絕版。

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