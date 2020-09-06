就業數據佳　反阻美通過新救市方案？

外國傳媒報道，美國最新一輪紓困方案仍未獲國會通過，而本周將是美國國會夏季假期結束，議員們重新討論的時候，惟8月美國就業數據持續改善，加上美股強勁，可能讓紓困方案不再如之前般迫切。

獨立政策研究機構Beacon Policy Advisors研究分析師Ben Koltun表示，3月時美國經濟封鎖、股市崩潰，兩黨都存有危機意識，因此通過巨額紓困方案，惟目前共和黨看起來已沒有當時的危機意識。

目前的情況是：美國眾議院佔多數的民主黨主張紓困方案規模高達3萬億美元，而在參議院佔多數的共和黨可能將提出5,000億美元紓困方案，雙方差距甚大，外界估計兩黨可能會以1.5萬億美元的規模妥協，惟希望正在消退。

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