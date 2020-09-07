東方日報B1：阿里小米藥明成藍籌新貴　恐難逃跌咒

其實，舜宇等四隻股份於2017至2018年間進身恒指就中了「染藍魔咒」，跟中美貿易戰於2018年爆發有很大關係。今次適逢美國大選臨近，日資券商大和發表報告，直言美國撤銷對中國貨加徵關稅的機會只有9%，比「中美兩國於科技及其他領域上加速脫鈎」(25%)或「維持現狀」(28%)都要低，預示港股後市依然波譎雲詭。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，一隻股份「染藍」是其業績優良並獲資金青睞後，交投活躍度逐漸升至可以反映港股市況的程度，「染藍」後股價表現反因各種理由走樣的個案俯拾皆是。

他認為，今日「染藍」的三隻股份均未到達行業周期的頂峰，尤其是阿里從事的網購、本地生活服務和雲服務尚有很大市場擴張空間，不像以前的藍籌新貴進身恒指時基本因素已處強弩之末。

不過，以科技股為主的美國納斯達克指數短期恐有3至5%回調壓力，追蹤恒生科技指數的交易所買賣基金(ETF)陸續推出及後續資金流入，不會對成分股的股價和恒指起到立竿見影的作用，阿里和小米短線有回吐也不奇怪。

而藥明則是藥物研發服務商，收益前景穩健，問題是與小米一樣估值相當昂貴，「之後似橫行發展為主，難再大升，選股次序係阿里、藥明、小米。」

招銀國際分析師伍力恒則認為，小米「跌極有譜」，其股價近日爆升主要是華為晶片被斷供後，恐怕會逐漸退出手機市場，這種「橫財」在準藍籌中屬於十分少見。

伍氏相信，小米可望從一個較三星低的基數搶佔華為的份額，尤其是內地，而且公司在印度創造大量就業職位，中印關係惡化難改中國品牌主導印度手機市場的格局。

他續指，華為晶片尚能撐過下半年的手機出貨，小米的中國市場份額提升或許要到明年始更能反映出來，不排除第三季業績出爐時有「交唔到數」的壓力，惟互聯網業務的收入會隨着手機銷量上升，而物聯網業務則有望隨着經濟和產品愈益多元化而增長。

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