【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：俄羅斯新舊經濟雙線發展

很多投資者可能對俄羅斯的經濟及企業有誤解，我們卻認為從許多基本面因素來看，俄羅斯有不少優勢。俄羅斯擁有很少的主權債務、可觀的經常帳戶盈餘和多達5,700億美元的外匯儲備，相當於其國內生產總值(GDP)的33%。

我們認為，俄羅斯繼續在舊經濟領域佔據主導地位，同時在新經濟領域取得蓬勃發展。屬於舊經濟的石油部門佔俄羅斯GDP的35%和出口的70%。因此，與國際上的許多其他國家相比，俄羅斯仍然坐擁眾多優勢，比如生產成本低、成本以本國貨幣計價，俄羅斯對發展本國技術以提高效率具有濃厚的興趣。

以俄羅斯其中一家頂級垂直整合的石油企業為例，它具有強勁的資產負債表、估計超過18年的長期儲備，以及在油價僅為每桶15美元的情況下有正自由現金流。最近幾年，該企業一直通過自己的研發實驗室進行技術改革和創新，投資於煉油廠升級和開發各種技術，從而提高效率並降低成本。此企業在累進稅制度的環境下經營，因此當油價下跌時，成本將由政府承擔，而利潤幾乎沒有變化。

另外，新經濟在俄羅斯正在蓬勃發展。俄羅斯的一家領先銀行擁有悠久歷史，最初於1841年成立，現在已成為與全球科技企業競爭，同時仍是零售和企業客戶的首選銀行。這家銀行不止是一家傳統銀行，還積極開發包括人工智能(AI)、大數據和自動化等數字生態系統。此銀行與其他企業合作提供例如媒體視訊、電子教育、餐廳預訂等服務。

同時，俄羅斯的搜索引擎服務亦有着領先地位。搜索引擎發展已經成功地與Google展開競爭，提供類似於Apple Music風格的電子商務和在線音樂等服務。俄羅斯已有計劃推出包括俄羅斯版的Netflix，並且準備創建自己的內容，甚至正在開發自動駕駛汽車。

總括而言，我們認為俄羅斯基本面因素強，同時新經濟發展前景樂觀。除了在石油舊經濟中繼續佔據主導地位外，俄羅斯似乎亦積極在消費和技術將成為未來增長驅動力的時機開拓國內新經濟，此將為投資者提供一個富有吸引力的投資機會。

富蘭克林鄧普頓

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