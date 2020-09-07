新股專輯：農夫山泉定價21.5元 超購逾1147倍
2020年09月07日 07:21
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中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)公布招股結果，每股發售價定為21.5港元，為招股價範圍19.5至21.5元的上限，集資淨額約81.49億元。香港公開發售部分超額認購約1,147.3倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份亦獲超額認購約60倍。
該股將於周二(8日)掛牌，每手200股計，認購1手中籤率為12%，要認購150手即3萬股才可穩獲1手。
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