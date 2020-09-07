【專家點評】陳正犖：英鎊呈超買　候回落吸納

美元近日略為回升，同時歐洲央行對歐元升值表示開始感到擔心，歐元兌美元回軟。不過，我們認為歐央行表達的關注，主要是歐元升值的速度，而非歐元的實際水平，歐元兌美元上望目標仍在1.25水平以上。

至於另一隻歐洲貨幣英鎊兌美元亦曾回落到1.33水平以下，除了受制美元反彈，脫歐談判未有進展，亦打擊英鎊投資氣氛，現時高追英鎊的吸引力減低。

然而，我們對英鎊中線看好看法維持不變。首先，美元現時反彈的因素並不足以扭轉聯儲局的鴿派政策。再者，英國政府料繼續有強大財政政策支持經濟復甦，而英倫銀行亦傾向擴大量寬而非減息去支持經濟，皆為利好英鎊的基本因素。

技術上，英鎊兌美元觸及1.3514的重要阻力位置後回落，周線圖上動力指標顯示已到超買水平。現時下方支持位置或可先看1.318至1.32水平，再向下較強支持位置則在200周移動平均線1.2905至1.293之間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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