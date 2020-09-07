【股民熱話】科技股玩完未？睇呢三個理由…

上周四(3日)美國科技股大跌，拖累香港上市的科技股亦洗白白。其實，股民所見，上周四港股中科技股已率先下跌，上周五(4日)只是跟隨外圍再跌，但唔少尾市跌幅已收窄，個別甚至倒升。股民不禁要問，到底科技股係咪已經玩完？

筆者就認為，三個理由之下，科技股仲有得玩，但要留意「水位」未必太多，以及市況將傾向大幅波動。

第一，螞蟻集團可能是全球最大的新股集資活動，而10月上市前，相信中資會盡力保持科技股估值高企，以確保市場氣氛支持完成這次大型新股集資活動。

第二，中國的「雙循環」救市論，新經濟是主要動力推手，中資科企主場--上海科創板見唔到有咩大冧市的迹象，香港上市的中資科企累升一定程度調整是正常，料大趨勢仍可保持向好。

第三，美國總統特朗普以美股升市作為爭取連任的政績，故美國大選前，美國科技股保持大漲小回的機會存在，而這有利中資科技股表現。

筆者相信，全球科技股皆存泡沫，這個音樂椅遊戲亦必然有音樂停止的一日，但筆者亦沒有水晶球，難以猜測全球股災日何時出現，只是預計美股會頂到大選前後，屆時全球股市較大可能出現大幅震盪。此前，無論對中國抑或美國當局，皆需要一個活躍的資本市場來支持政策施行，而新經濟股維持成為升市領頭羊的角色未變。若然科技股都見頂暴跌，別奢望傳統經濟股可以接力，皆因疫後全球經濟復甦仍充滿不明朗因素。

以上僅供參考，反正身處大時代，國際局勢分秒在變，大家都是打醒十二分精神，自己執生！

東網財經專欄作者 帥哥

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