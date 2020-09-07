【市前重點睇】道指期貨偏軟　紐油跌穿39美元

●美匯指數企92.83，離岸人民幣(CNH)高見6.8406，港匯見7.7504，美元兌日圓處106.29，歐元報1.1839，英鎊企1.3248。金價報1,934美元。布油跌至41.72美元，紐油挫至38.8美元。道指期貨上升。

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-美股周一(7日)假日休市。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，該局認為美國經濟今後復甦的路將更加艱難，強調聯儲局不會過早地撤銷對經濟的支持。又指聯儲局已經做了很多事去支持經濟，必要時還可以繼續，並相信美國經濟在未來若干年都需要低利率來支持。

●美國8月非農數據略高於預期，新增137.1萬人；失業率8.4%，遠好過預期的9.8%。

●美國10年期國債孳息率升8.33點子，報0.718厘。

●即月恒生指夜期上周五收報24,654點，跌16點，低水41點，成交31,854張。

●港股ADR指數上周五收報24,649點，跌46點。

●紐約10月期油上周五收報每桶39.77美元，跌1.6美元或3.87%，為自7月初以來首次收市跌穿40美元；布蘭特11月期油收報每桶42.66美元， 跌1.41美元或3.2%，兩者均創自7月9日以來收市新低。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,934.3美元，跌3.5美元或0.2%，全周累計下跌2.1%。美匯指數報92.82，升0.1%。

●傳英國評估與歐盟達成貿易協議可能性僅30%。

●中國證監會副主席方星海表示，將進一步擴大滬深股通的投資範圍和標的，拓寬ETF互聯互通，便利境外機構配置股票ETF以及人民幣債券資產。

●港股通股票名單9月7日起調整，納入百濟神州等。

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