基石藥業普拉替尼膠囊新藥上市申請獲受理

普拉替尼是由基石藥業戰略合作夥伴Blueprint Medicines Corporation開發的一款口服、強效和高選擇性靶向致癌性RET變異(包括可預見的耐藥突變)的在研藥物。在基石藥業正在開展的註冊橋接試驗中，普拉替尼在經含鉑化療的RET融合陽性的NSCLC中國患者中顯示出優越和持久的抗腫瘤活性，並且安全性及耐受性良好，這一結果與先前ARROW研究中全球患者人群報告的資料結果一致。

普拉替尼是一種每日一次口服、強效和高選擇性的靶向致癌性RET變異的在研藥物。

ARROW研究是一項旨在評估普拉替尼在RET融合陽性的NSCLC、甲狀腺癌以及其他攜帶RET變異的晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性和療效的全球臨床研究。根據基石藥業之前發布的公告，中國研究中心於2019年8月實現首例經含鉑化療的RET融合陽性的NSCLC患者給藥，同年12月完成了最後一例患者的入組。基石計劃將在未來的學術會議上發布ARROW研究RET融合陽性的NSCLC中國患者的資料結果。

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