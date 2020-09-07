基石藥業普拉替尼膠囊新藥上市申請獲受理
2020年09月07日 08:09
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基石藥業(02616)公布，中國國家藥品監督管理局已受理基石藥業普拉替尼膠囊的新藥上市申請並納入優先審評，用於治療經含鉑化療的RET融合陽性的非小細胞肺癌(NSCLC)患者。
普拉替尼是由基石藥業戰略合作夥伴Blueprint Medicines Corporation開發的一款口服、強效和高選擇性靶向致癌性RET變異(包括可預見的耐藥突變)的在研藥物。在基石藥業正在開展的註冊橋接試驗中，普拉替尼在經含鉑化療的RET融合陽性的NSCLC中國患者中顯示出優越和持久的抗腫瘤活性，並且安全性及耐受性良好，這一結果與先前ARROW研究中全球患者人群報告的資料結果一致。
普拉替尼是一種每日一次口服、強效和高選擇性的靶向致癌性RET變異的在研藥物。
ARROW研究是一項旨在評估普拉替尼在RET融合陽性的NSCLC、甲狀腺癌以及其他攜帶RET變異的晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性和療效的全球臨床研究。根據基石藥業之前發布的公告，中國研究中心於2019年8月實現首例經含鉑化療的RET融合陽性的NSCLC患者給藥，同年12月完成了最後一例患者的入組。基石計劃將在未來的學術會議上發布ARROW研究RET融合陽性的NSCLC中國患者的資料結果。
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