吉利汽車8月總銷量按年增12%

8月總銷量中，6,609輛為新能源和電氣化汽車附註；出口量按年增約97%至6,322輛。於中國市場總銷量為107,121輛，按年增約9%。

月內，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量，分別為38,475輛、71,565輛及3,403輛。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為17,098輛，按年增約56%，並創下該品牌歷史最高

月銷量。

至於今年首8個月總銷量為749,107輛，按年減少約11%，並達至今年全年經修訂銷量目標132萬輛之57%。

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