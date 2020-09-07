【專家點評】古勝：中國南方航空有勢值博

港股上周五(4日)一度跌逾500點至24,488點，最終跌幅收窄至312點，收報24,695點，成交額增至2,131億元。技術走勢嚟講，港股跌穿3月以來的升軌，現時下方較大支持為24,200點，即8月時低位，若然跌穿才會有較大的跌浪。否則有機會重回早前的上落格局，上方阻力位為25,200點。因此，暫時唔需要過於恐慌，先留意24,000至24,200點的支持位。

大市雖然調整，近日卻有強勢股逆市上升，講緊嘅就係內地航空股。該板塊受惠人民幣兌美元轉強，加上內地經濟復甦比海外迅速，北京已逐步重啟國際航線，未來疫苗利好消息或成該板塊上升的催化劑。

再睇南航股價走勢，上周五逆市升逾1%收報4.31元。該股過去數月都在營造小圓底向上，近日沿10天線向上，有望突破4.5元頸線後再向上挑戰4.8元。建議4.2元小注入市，向下跌穿20天線4元水平止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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