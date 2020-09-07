陽光100中國8月合同銷售額3.93億人民幣
2020年09月07日 08:20
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陽光100中國(02608)公布，今年8月集團實現未經審核合同銷售額約3.93億元人民幣(下同)(包含小股操盤項目9,200萬元)，對應合同銷售面積約34,693平方米。
截至8月31日止8個月集團實現未經審核合同銷售額約42.07億元(包含小股操盤項目6.91億元)，對應合同銷售面積約355,192平方米。
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