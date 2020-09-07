亞洲股市：日股收跌115點　韓澳股靠穩

亞洲主要股市個別發展，日股偏軟，韓及澳股報升。

日本日經225指數收報23,089點，跌115點或0.5%。個股方面，軟銀挫7.15%，外電報道其在美股科技股期權押注中獲得40億美元收益。

南韓首爾綜合指數升15點或0.67%，收報2,384點。

三星電子升1.62%，公司奪得美國電訊商Verizon價值66.4億美元(約517.92億港元)的無線通訊設備供應合約，為期5年，訂單內容是關於網絡設備，但未有詳細透露合約細節，包括含有多少能支援5G連網的設備。

南韓觀光公社(旅遊發展局)和南韓文化觀光研究院發布的數據顯示，第二季該國旅遊收入按年減少78.6%，至11.9億美元，創2003年第二季(11.1億美元)以來新低。另外，由於南韓人出境旅遊基本停擺，第二季旅遊支出按年減少76.3%，至17.1億美元，同樣創下17年來最低水平。

此外，南韓執政黨主席李洛淵表示，政府正在計劃第4份追加預算，有需要的居民可能在中秋節前獲得現金派發。

澳洲股市升19點或0.33%，收報5,944點。澳洲總理莫里森宣布，該國預計在明年1月獲得第一批新冠肺炎病毒疫苖。

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