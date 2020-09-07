【專家點評】沈振盈：港股仍有力上試二萬八關

踏入9月份首周，港股走勢偏軟，上周初美股大升，恒指卻未能作出突破。到了周四及周五，更出現較顯著的回落。雖則如是，恒指走勢仍是維持在8月的波幅區間之內。第3季全球股市大升，主要是利用央行放水托市，再配合炒疫情受控，經濟復甦的憧憬。

然而，港股橫行上落了兩個多月，9月份季結，估計資金會乘機抽高來埋單。技術走勢上，較重要的阻力位分別在25,300點及25,800點，若能突破，後市應該會出現單邊升市。

從玄學的角度分析，星期一為「白露」，踏入「乙酉」月，對股市較上月有利。雖然美股上周出現跌勢，但港股表現相對穩定，相信9月份恒指仍望做好，有望挑戰28,000水平。

本周每日的股市走勢預測：周一(癸丑日)為天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆上落。周二(甲寅日)為天干地支皆屬木，全木之局，出現升勢。周三(乙卯日)為天干地支皆屬木，全木之局，先低後高收。周四(丙辰日)為天干屬火地支屬土，火生土之局，先高後回。周五(丁巳日)為天干地支皆屬火，全火之局，反覆偏軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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