【港股收市】恒指跌105點　中芯急瀉22%

港股表現反覆，恒生指數早段升逾200點後回軟，午後跟隨A股跌逾200點，惟跌穿24,500點有支持，收市報24,589點，跌105點或0.43%，連跌4日。國企指數收報9,764點，跌119點或1.21%。恒生科技指數連跌3日，收報7,240點，跌347點或4.5%，跑輸大市。主板全日成交1,582億港元，港股通淨買入39.69億元。

中芯國際澄清與中國軍方無關，惟市場憂慮仍會被美國列入貿易黑名單，股價低開15%後反覆尋底，最多瀉24%，低見17.76元；收報18.24元，跌22.8%。報20.05元。另一晶片股華虹半導體收市亦挫14.4%。

手機設備股成驚弓之鳥，曾經被制裁的中興通訊收跌4.3%；丘鈦科技及比亞迪電子急挫8.7%及7.4%；瑞聲科技及舜宇光學跌2.6%及2.3%。

3隻今日正式被納入藍籌的股份亦備受關注，阿里巴巴跌3%，收報265.6港元；小米集團反覆偏軟，收報24.15元，跌1.4%；藥明生物跌3.5%，收報181.5元，合共拖低恒指70點，齊應「染藍魔咒」。

其他重磅藍籌個別發展，香港交易所跌2.8%；騰訊跌1.3%；中國移動跌1%；滙豐控股跌0.7%；中國平安跌0.2%。友邦保險今日除息，股價逆市飆6%，收報82.3元，是表現最佳藍籌，抵銷恒指135點跌幅。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周恒指維持100天線(24,600點)至250天線(25,700點)區間上落，反彈力度欠奉，加上受納指整固以及VIX恐慌指數飆升影響，股民對後市有憂慮。李預料恒指24,000點見支持，短線維持波動上落。市場期待疫苗第四季面世，上周一些傳統股份如內銀股、航空股低位有資金部署。他又指，中長線看好科技類股份，升幅較高的科技股可考慮先食胡，待較大型的科技股待低位調整時再作部署。

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