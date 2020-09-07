英國向歐盟發通牒　達成自貿協議期限為10月15日

英國的脫歐過渡期原定於今年12月底屆滿，雙方目標是在此前達成貿易協議，惟新冠肺炎疫情阻礙談判。外電報道，英國首相約翰遜將向歐盟表明，雙方達成自由貿易協議的最後期限是10月15日，並不會繼續拖延下去。

英國和歐盟將在倫敦時間周二(8日)就擬定貿易協議展開新一輪談判。約翰遜辦公室發表聲明指出，約翰遜在雙方進行談判前已明確表示，「如果屆時(10月15日)仍未能達成協議，不認為我們之間還有可能簽署一份自貿協定。那我們就應該接受這個事實，並繼續前進。」他續稱，如無法達成協議，雙方的貿易關係就採用澳洲模式，相信會是一個好結果。

目前，澳洲與歐盟並無全面的貿易協議，其貿易關係遵循世界貿易組織默認的規則執行。

約翰遜透露，英國政府正在邊界和港口做好準備，將完全控制法律、規則和捕魚水域。在有關情況下，英國將準備在航班、貨車運輸或科學合作等實際問題上與歐盟找到合理的妥協。如果歐盟願意重新考慮其目前的立場，仍有一項基於標準自由貿易協定的協議可供選擇，但英國不能也不會在成為一個獨立國家的基本要素上妥協。

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特周日(6日)曾稱，英國並不害怕「無協議脫歐」。法國外長勒德里昂則表示，雙方極需達成貿易協議，目前的僵局是由於英方的態度問題。

此外，有消息指出，英國政府正準備發布法律草案，旨在降低英國脫歐協議部分內容的法律效力。《內部市場法案》預計將於周三(9日)發布，其中包含在英國和歐盟無法就北愛爾蘭未決問題達成共識的情況下，作為備選方案生效的措施。

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