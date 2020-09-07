A股快報：滬綜指收跌62點　創業板指挫逾3%

8月份內地進出口數據遜預期，滬深三大股指低開後跌勢持續，收市分別跌1至3%。滬綜指更失守3,300點關，收報3,292點，跌62點或1.87%，連跌4日；深成指挫372點或2.73%，報13,284點；創業板指瀉90點或3.33%，收報2,641點。

滬深兩市主板成交突破1萬億元人民幣(下同)，錄得1.02萬億元。另外，創業板指成交額3,547.79億元，創新高。外資透過滬股通及深股通合共錄得淨賣出54.66億元，連續6日錄得淨賣出。

中芯國際挫11.29%。傳美國擬將中芯國際列入貿易黑名單；公司此前發表聲明指任何有關「中芯國際涉軍」的報道均為不實新聞，且願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

美的跌3.04%。集團董事長兼總裁方洪波於9月2日通過大宗交易套現逾13億元現金，公司回應方洪波近日減持行為稱，「因其個人資產配置需要，且是首次減持」。

人民銀行進行1,000億元7天期逆回購操作，另有800億元逆回購到期。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8386，較上日下調27點子，呈兩連跌。

截至上周五(4日)，上交所融資餘額報7,388.86億元，按日減少17.72億元；深交所融資餘額報6,944.14億元，按日減少10.83億元；兩市合計14,333億元，按日減少28.55億元。

中國海關總署公布，按人民幣計，8月份出口按年增長11.6%，預期升12.4%，前值升10.4%；進口按年跌0.5%，預期升6.1%，前值升1.6%。貿易順差4,165.9億元，預期順差3,860億元，前值順差4,422.3億元。今年首8個月計，出口按年增0.8%，進口按年跌2.3%。

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