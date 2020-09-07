恒大7折賣樓兼定下千億元銷售目標 股價升1%
2020年09月07日 09:47
東網電視更多新聞短片
中國恒大(03333)宣布於「金九銀十」兩個月，全國樓盤7折賣樓；今年2月受疫情影響，集團曾於2月18日至2月29日全國在售住宅樓盤可享75折優惠。該股股價升1%，報17.12港元。
據內媒報道，恒大董事局主席許家印主持集團營銷大會時，在會上宣布自今(7日)起至10月8日全國樓盤全線7折，至少覆蓋全國600個樓盤；而在9、10月份的兩個月，單月銷售額要衝刺1,000億元人民幣(下同)，並推出一系列促銷「組合拳」優惠。據報，以一套原價100萬元的房子為例，如果享盡所有折扣優惠，折實價只需58萬元左右。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！