恒大7折賣樓兼定下千億元銷售目標　股價升1%

據內媒報道，恒大董事局主席許家印主持集團營銷大會時，在會上宣布自今(7日)起至10月8日全國樓盤全線7折，至少覆蓋全國600個樓盤；而在9、10月份的兩個月，單月銷售額要衝刺1,000億元人民幣(下同)，並推出一系列促銷「組合拳」優惠。據報，以一套原價100萬元的房子為例，如果享盡所有折扣優惠，折實價只需58萬元左右。

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