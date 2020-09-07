俄羅斯料石油需求或需時3年才恢復到疫前水平

俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin表示，全球經濟復甦和亞洲、拉美需求上升，可能會刺激石油消費，但當石油消費達到新冠肺炎疫情前水平的93%至94%左右時，復甦速度就可能放緩。

他續稱，隨時間推移，遊客量和民航將恢復正常，預期石油消費需求每天約100萬至200萬桶，甚至每天300萬桶的水平，惟需要時間來恢復，估計全球石油需求可能會在兩、三年後恢復到疫情全球大流行前的水平。

俄羅斯能源部長Alexander Novak上周稱，全球石油消費已經反彈到疫情前水平的90%，並將在明年某個時候完全恢復。石油輸出國組織及其盟友從上月開始放鬆減產力度。Novak稱他們必須做好逐漸增產以應對有關需求回升局面的準備。

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