【全球攬炒】南韓第二季旅遊收入創17年新低
2020年09月07日 10:12
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（Getty Images圖片）
南韓觀光公社(旅遊發展局)和南韓文化觀光研究院發布的數據顯示，第二季該國旅遊收入按年減少78.6%，至11.9億美元(約92.8億港元)，創2003年第二季(11.1億美元)以來新低。
另外，由於南韓人出境旅遊基本停擺，第二季旅遊支出按年減少76.3%，至17.1億美元，同樣創下17年來最低水平。
事實上，受新冠肺炎疫情影響，南韓旅遊收入從1月份的15.8億美元，逐月降至4月份的3.5億美元近期低位，5至6月略微回升至4億美元以上。
南韓觀光公社表示，第二季訪韓外國人按年驟減97.9%，至約9.72萬人次，其中只以旅遊為目的入境遊客數目很少。
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