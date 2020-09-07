壹傳媒股價異動惹質疑　議員促監管機構徹查保障投資者

市場質疑壹傳媒股價大幅波動，背後會否涉及人為操控或利益輸送。雖然早前曾傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。惟事件至今已擾攘將近1個月，仍未見當局公開調查或作出其他實際跟進行動。

證監會近日回應《東網》查詢時僅重申8月11日發出的聲明指，該會一直在監察壹傳媒股價異動情況，並將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。除此之外，現階段該會並未有任何補充。港交所則回應指，不評論個別公司或其股價走勢，強調所有香港上市公司必須遵守《上市規則》，港交所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。

立法會金融及服務界議員張華峰敦促，證監會要保障小投資者，找出壹傳媒股價在極短時間內大幅波動的原因，以及成交量超過股份發行量的不尋常原因，並調查出誰買誰賣，以保障公眾利益。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，知悉監管機構早前已向證券業界索取壹傳媒異動期間的交易紀錄、客戶資料等，又指「當時該股成交和股價非常異常，應調查清楚哪些人預先坐貨，又有哪些人在當日沽貨，並公開公布調查結果，這樣才符合公眾利益。」

監管機構未有積極跟進，民間團體更睇唔過眼！曾於上月以個人名義去信證監會投訴的香港政研會主席鄧德成日前表示，證監會回覆雖未有提及調查結果和工作進度，認為欠公眾一個交代。他懷疑背後有人包庇和縱容壹傳媒股價波動，將會再度去信證監會要求調查事件，若得不到該會滿意答覆，或會考慮到廉政公署舉報。鄧又說，證監會作為監管機構，有責任確保市場正常運作，理應即時向壹傳媒查詢股價波動原因，並非拖延一段時間才處理。

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