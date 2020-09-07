【專家點評】麥嘉嘉：納北水名單 日清食品可留意
2020年09月07日 10:18
東網電視更多新聞短片
美國8月季調後非農就業人口錄得增加137.1萬人，失業率錄得8.4%，3月以來首次降至個位數。美國聯儲局主席鮑威爾稱，就業改善步伐或將溫和放緩，但該局不會過早撤回對經濟的支持。美股隨着此前大漲的科技股繼續回調，周五美股連續第二天暴跌，但主要股指均已脫離盤中最低點。受科技股重挫拖累，上周納指下跌3.2%。美股本輪暴跌並未受到明顯消息刺激，更多的是市場情緒的變化。9月7日(周一)是美國勞工節，包括美股在內的美國金融市場將休市1天。
港股通股票名單自9月7日起調整。其中，滬港通下的港股通股票名單，共有10只調入、11只調出；深港通下的港股通股票名單，共有24只調入、15只調出。九毛九(09922)、日清食品(01475)等獲調入，投資者可留以。
另外，中國內地疫情緩和，民眾旅遊需求恢復，客運需求集中於內陸航綫，南航(01055)國內綫運力佔整體公司運力比例為68%，比例在三大航中最多，為航空板塊炒復甦標的。此外，人民幣兌美元近期持續升值也利好航空股，料資金短期流入航空板塊炒作。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！