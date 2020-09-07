【專家點評】麥嘉嘉：納北水名單　日清食品可留意

美國8月季調後非農就業人口錄得增加137.1萬人，失業率錄得8.4%，3月以來首次降至個位數。美國聯儲局主席鮑威爾稱，就業改善步伐或將溫和放緩，但該局不會過早撤回對經濟的支持。美股隨着此前大漲的科技股繼續回調，周五美股連續第二天暴跌，但主要股指均已脫離盤中最低點。受科技股重挫拖累，上周納指下跌3.2%。美股本輪暴跌並未受到明顯消息刺激，更多的是市場情緒的變化。9月7日(周一)是美國勞工節，包括美股在內的美國金融市場將休市1天。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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