港股格局：岑智勇指新經濟股「抽到上天花板」 不宜沾手
2020年09月07日 10:20
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港股周一早間反覆偏軟，獨立股評人岑智勇表示，恒指正在100天線(24,647點)附近爭持，上方沽壓頗大，倘若失守100天線，或會下試24,200點水平。
他續指，美股中最為強勢的科技股近日開始回落，投資者亦擔心歐美對中國科技企業的限制，或對公司業務帶來影響，投資者不宜沾手現時股價和估值「已抽到上天花板」的新經濟股。
雖然周一早間看到部分舊經濟股見資金追捧，但他不建議盲目追入，例如中港和國際銀行股皆不建議；內房股則因營運數字參差，要有所篩選；至於暫時尚算偏強的物業管理板塊，以及5G概念股中國鐵塔(00788)等則可留意。
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