港股格局：岑智勇指新經濟股「抽到上天花板」　不宜沾手

港股周一早間反覆偏軟，獨立股評人岑智勇表示，恒指正在100天線(24,647點)附近爭持，上方沽壓頗大，倘若失守100天線，或會下試24,200點水平。

他續指，美股中最為強勢的科技股近日開始回落，投資者亦擔心歐美對中國科技企業的限制，或對公司業務帶來影響，投資者不宜沾手現時股價和估值「已抽到上天花板」的新經濟股。

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