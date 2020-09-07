【期權攻略】陳偉明：新經濟股仍未轉勢

美國聯儲局早前表示將容許採用「平均通脹率目標」，意味低息環境將會持續一段頗長時間，刺激港股於上周初曾升至250天線之上，高見25,847點，可惜及後傳出中印在邊境地區發生衝突，大市隨即趁機作出顯著回吐，加上美國多隻重磅科技股在上周四(3日)在沒有特別原因的情況下突然急挫，進一步拖累本港新經濟股表現，恒指亦於上周五(4日)一度跌穿100天線，曾低見24,488點。

如果勉強要為上周尾段美國科技股的突然暴瀉找出原因，有可能是因為美股Tesla及蘋果公司拆細後多了一批散戶入場，在估值過高的情況下機構投資者趁機作出獲利回吐。然而，由於經濟及政策層面未有重大改變，在11月美國總統大選前，暫時估計今次科技股只屬於調整，而不是轉勢。

技術上，期指仍然大約在100及250天線上落，上周四低位24,415點成為本輪跌勢的重要支持。投資者可考慮在24,600點附近Short Put 10月份23,400點的恒指期權，並在跌穿期指24,415點Long Put 9月份價外1,000點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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