中國經濟：北京將打造成全國數碼經濟發展先導區

內地媒體報道，北京發出《北京市促進數字經濟創新發展行動綱要(2020-2022年)》提出，要體系化構建數碼經濟發展體制機制，聚焦「基礎設施建設、數碼產業化、產業數碼化、數碼化治理、數據價值化和數碼貿易發展」六大方向。

綱要指，到2022年，北京市數碼經濟發展水平將持續提高，數碼經濟增加值佔地區國內生產總值(GDP)比重達到55%，將北京打造成為全國數碼經濟發展的先導區和示範區。

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