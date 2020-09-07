美股好友警告：「三日規則」顯示仲有得跌 惟屬健康調整

美股上周四及周五(3及4日)受壓，標普500指數累計下跌4.3%，雖然與3月低位相比仍上升53%；納斯達克指數更於過去兩個交易日累瀉6.4%。不過，一向看好美股的諮詢機構Fundstrat Global Advisors認為，如果以歷史為指導，美股的拋售至少還要持續一天！

Fundstrat技術策略師Robert Sluymer指出，美股有進一步下跌的風險，如果看到「三日規則」生效亦不會感到驚訝，坦言「深度拋售往往需要至少3天的時間來洗掉恐慌的賣家。」然而，Sluymer認為，最近美股下挫，只是一次健康的調整。

「三日規則」是指在任何消息驅動的市場危機中，要等到消息曝光後的第3個營業日才能進行交易，包括債券、股票、基金、黃金和任何其他交易。

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