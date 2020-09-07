【專家點評】周樂樂：A股氣氛趨謹慎　捕捉主題轉換機會

過去一周，A股市場持續表現較弱，股市熱點較為渙散，上證指數圍繞3,400至3,450點區域反复震盪。加上，受益外圍市場大幅波動的衝擊，A股主要指數週累計全部收跌，其中創業板跌幅相對少。行業上來看，汽車、化工、機械設備等走強，顯示低估值品種受益於行業好轉與市場切換，而金融則因中報業績低迷與前景不明朗而持續走弱。令市場憂慮的是白酒、醬油等外資重倉消費股回落明顯，一周淨流出222億元，抱團模式出現瓦解的迹象，或加速後市出現高成長與低估值的風格切換。

市場消息來看，市場仍在關注美聯儲政策與美國市場表現。近幾個月來，隨着全球投資者押注美國政府和美聯儲將加碼刺激舉措，以及新冠肺炎疫苗的進展似乎愈來愈明朗，市場經歷了一段普遍看漲的時期。美國聯儲局早前宣布採用平均通脹目標的新戰略，可理解為美聯儲不會因通脹超過2%的目標而加息，釋放兩個重大信號：未來通脹上升與短期不會加息。

然而，在周四，美國公布的初請失業救濟數據亦好於預期，但市場開始擔憂，如果沒有進一步刺激，未來幾個月的經濟數據可能進一步走弱。美股在周四忽然大幅下跌，大型科技股領跌納指，顯示投資者質疑美股高估值的可持續性。同時，隨着大選臨近，國會達成新一輪刺激協議的窗口正在關閉，令投資者更加擔心未來的經濟形勢。

而市場關注國內經濟數據與央行政策。中國8月份財新PMI指數 環比上漲，製造業連續6個月在擴張區間，顯示中國經濟韌性。歐美央行歷史性大規模寬鬆，導致貨幣貶值與通脹預期上升，農產品、大宗商品、食品等品種上漲。中國央行相對理性地繼續釋放流動性，維持市場流動性充裕，人民幣兌美元走強。但這反而引起債券與股市走勢謹慎，背後反映出調控通脹水平或成為政府工作重點。

技術上，A股市場已由前期單邊快速上漲進入橫盤整理階段，顯示市場氣氛轉向謹慎，關注風格切換機會。而從中長期看，預計股指中樞逐步上移趨勢將繼續。投資策略方面，投資者可結合半年報情況選擇能持續穩定增長的各行業「核心資產」。

可關注新能源車、消費電子為代表的行業景氣上行的部分成長行業機會；醫藥、食品飲料為代表的必需消費業績穩定，外資增量下必需消費抱團仍將延續；主題上關注新能源汽車、國企改革、半導體的投資機會。

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