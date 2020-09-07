【大行報告】花旗籲沽中芯　指倘納美國黑名單技術將停滯

花旗在報告中表示，若納入實體名單，泛林集團、KLAC等美國半導體設備供應商和電子設計自動化供應商需要獲得美國批准，才能向中芯國際銷售設備和軟件。短期內，美國政府料否決美國設備和軟件公司向中芯國際出售產品的所有申請。如果美國禁止新設備發貨，公司14納米及以下先進技術的開發將被打斷。

市傳中芯國際可能被美國列入黑名單，雖然中芯國際澄清與中國軍方無關，惟股價周一(7日)一度急瀉20%，低見19.24元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020