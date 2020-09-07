【零售浩劫】施華洛世奇擬裁員6千人　關店3千間

據媒體報道，受疫情及重組計劃影響，創立至今已有125年的奧地利水晶世家施華洛世奇(SWAROVSKI)預計，今年核心的水晶業務全年銷售額或大跌逾33%至20億歐元，此前曾預計增長4%至5%，集團決定將裁員6,000人，並關閉3,000間精品店。

資料顯示，施華洛世奇公司於1895年由Daniel Swarovski創立，家族中大約200位成員擁有公司的股份。該集團由Swarovski Crystal Business(施華洛世奇水晶業務)、Swarovski Optik(光學設備)及Tyrolit(研磨產品)3部分組成。於2019年，施華洛世奇集團年銷售額為35億歐元，其中水晶業務的年銷售額為27億歐元。其中仿水晶業務由第五代家族成員共同管理，在全球約170個國家設有2,680間分店，員工人數達3.45萬人。

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