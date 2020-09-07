中國經濟：8月出口增11.6%　進口意外跌0.5%

中國海關總署公布，按人民幣計(下同)，8月份出口按年增長11.6%，預期升12.4%，前值升10.4%；進口按年跌0.5%，預期升6.1%，前值升1.6%。貿易順差4,165.9億元，預期順差3,860億元，前值順差4,422.3億元。

至於今年首8個月計，出口按年增長0.8%，進口按年跌2.3%。

首8個月計，東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值2.93萬億元，增長7%，佔中國外貿總值的14.6%。至於歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為2.81萬億元，增長1.4%，佔中國外貿總值的14%。

美國為中國的第三大貿易夥伴，中國對美國出口1.87萬億元，按年下降0.5%，自美國進口5,493.2億元，增長0.2%，對美貿易順差1.32萬億元，減少0.8%。日本為中國第四大貿易夥伴，中日貿易總值為1.4萬億元，增長1%，佔中國外貿總值的7%。

按美元計價， 中國8月出口按年增長9.5%，預期升7.5%，前值升7.2%。進口跌2.1%，預期升0.2%，前值跌1.4%。貿易順差589.3億美元，預期順差505億美元，前值順差623.3億美元。

單計8月份，大豆進口960.4萬噸，7月份為1,009.1萬噸。8月原油進口4,748.3萬噸，7月為5129.1萬噸。8月煤及褐煤進口2,066.3萬噸，7月為2,610萬噸。8月鐵礦砂及其精礦進口1.0036億噸，7月為1.13億噸。8月稀土出口1,642噸，7月為1,620.3噸。8月未鍛軋鋁及鋁材出口39.5萬噸，7月為37.3萬噸。8月鋼材出口為368萬噸，7月為417.6萬噸。

1至8月原油進口量為3.68億噸，按年增長12.1%。大豆進口量6,473.9萬噸，增長15%。

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