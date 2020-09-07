分析：近期人民幣展升勢　未來仍有升值空間

新加坡交易所外匯洞察指出，儘管近期離岸人民幣連續升值，但繼續看好其未來走勢。

目前，離岸人民幣匯率已突破1月低點，達到6.82。自5月以來，離岸人民幣兌美元已升值 5%，其中僅8月單月升幅已近2%。目前的問題在於，美元下行趨勢還會持續多久。從貿易加權來看，離岸人民幣仍然具有競爭力，同時面對不斷增加的外資流入，中國人民銀行看似持寬容態度，加之經濟持續加速增長，綜合以上因素，該所認為離岸人民幣尚有進一步升值空間。

第二季度國際收支的初步數據顯示，經常帳戶繼第一季度的逆差之後，第二季度已創下 2008年以來的最高順差，接近1,200億美元。主要原因在於貨物貿易順差達到了20多年來的最高水平，而服務貿易逆差大幅收窄。完整的資本帳戶數據尚未公布，但該所可以看到，6月外國股票投資流入大幅上升。

儘管出現了巨大的經常帳戶順差以及投資組合的淨流入，但外匯儲備增加仍處在溫和範圍內。究其原因，在於資本外逃加之一定程度的美元囤積，而非政府存在未公開的干預措施。因此，人行認可當前人民幣的匯率水平和趨勢。

人行保持從容的關鍵原因之一在於，離岸人民幣目前仍具競爭力。相對於歐元或日圓而言，人民幣升值較為溫和，CFETS(中國外匯交易中心)貨幣籃子匯率指數自5月以來僅出現小幅上漲。人民幣的競爭力也在出口的表現方面得到體現。第二季度，全球出口出現兩位數的萎縮，而中國出口僅小幅下滑。

另據報道，7月中國出口同比增長7.2%，遠高於預期，而6月這一數字還只有0.5%。中國出口表現亮眼的部分原因在於中國較早解除了封鎖，但即使按年初至今的表現來看，中國依然遠高於其他國家，其中人民幣匯率發揮了作用。考慮到最近幾個月儘管新房銷售和汽車購買量有所回升，但消費仍然疲軟，因此出口的提振無疑給市場帶來了信心。

中美緊張局勢仍是11月美國大選前的最大風險，但近期中美雙方就第一階段貿易協定承諾的確認緩解了短期內摩擦升級的擔憂。8月24日，美方貿易代表萊蒂澤澤和財政部長姆紐欽與中方國務院副總理劉鶴通話，就迄今為止取得的「進展」達成一致，並重申了「確保協議順利推進」的承諾。7月，中國購買的美國商品仍僅有約定目標的一半水平，但這不會成為履約的重大障礙。人民幣兌美元的強勁走勢有助於貿易協議的達成，重點則在於雙邊匯率。香港問題和對華技術封鎖的緊張局勢仍可能進一步延續，但該所不認為這些因素會對市場產生重大影響。

隨着美國大選風險臨近，以及美聯儲宣布實行平均通脹目標，推低美國實際收益率，美元料將延續疲軟走勢。加上離岸人民幣基本面保持強勢，我們預計美元/離岸人民幣將繼續小幅下跌。隨着1月低點已被跌破，該所預計下一個目標將是6.80。

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