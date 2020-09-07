港元拆息︰1個月回軟至0.39厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.15厘；1星期回落至0.31厘；與樓按相關的1個月回軟至0.39厘；3個月仍企0.51厘水平。

7/9/2020

隔夜 0.15375厘

1星期 0.31911厘

2星期 0.34268厘

1個月 0.39952厘

2個月 0.46679厘

3個月 0.51482厘

6個月 0.67286厘

12個月 0.86161厘

4/9/2020

隔夜 0.22946厘

1星期 0.35941厘

2星期 0.37923厘

1個月 0.42125厘

2個月 0.46982厘

3個月 0.51839厘

6個月 0.67286厘

12個月 0.86518厘

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020