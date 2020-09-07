港股格局：李偉傑料恒指兩萬四關見支持
2020年09月07日 11:21
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周恒指維持100天線(24,600點)至250天線(25,700點)區間上落，反彈力度欠奉，加上受納指整固以及VIX恐慌指數飆升影響，股民對後市有憂慮。李偉傑預料恒指24,000點見支持，短線維持波動上落。
市場期待疫苗第四季面世，上周一些傳統股份如內銀股、航空股低位有資金部署。他又指
中長線看好科技類股份，升幅較高的科技股可考慮先食胡，待較大型的科技股待低位調整時再作部署。
阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)和藥明生物(02269)周一(7日)正式晉身恒生指數成分股。李偉傑指，阿里巴巴散水意欲未至於太高漲，跌至20天線水平見整固，惟資金轉向傳統類股份，預料將會進行橫行整固。相反小米集團(01810)在上周作出調整後，預料於10天線出現較明顯的支持。另外，他認為內循環概念股短期內會更受資金追捧。
市傳美國正考慮將中芯國際(00981)列入貿易黑名單，股價裂口低開15%。李偉傑指，限制手機芯晶公司是美國主導式的政治擴張理念，變相令內地科技發展減慢。他預料股價短期內有機會反彈，但未必會出現升浪。該股股價周一(7日)借消息正式跌穿100天線，短期波動較大，介乎17至23.8港元水平上落，若沒有持貨待低位整固後方更加值博。
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