港股格局：李偉傑料恒指兩萬四關見支持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周恒指維持100天線(24,600點)至250天線(25,700點)區間上落，反彈力度欠奉，加上受納指整固以及VIX恐慌指數飆升影響，股民對後市有憂慮。李偉傑預料恒指24,000點見支持，短線維持波動上落。

市場期待疫苗第四季面世，上周一些傳統股份如內銀股、航空股低位有資金部署。他又指

中長線看好科技類股份，升幅較高的科技股可考慮先食胡，待較大型的科技股待低位調整時再作部署。

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