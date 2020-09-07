【大行速遞】騰訊睇660元 小米目標29.4元 港交所望460元
2020年09月07日 11:25
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投資銀行研究報告速遞：
中信里昂：上調騰訊控股(00700)目標價至660港元，投資評級為「買入」。該股周一(7日)即市報516元，跌0.3%。
高盛：將小米集團(01810)目標價上調至29.4元，投資評級為「買入」。該股即市報24.4元，跌0.4%。
瑞銀：上調港交所(00388)目標價至460元，投資評級為「買入」。該股即市報376.6元，跌1%。
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