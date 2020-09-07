【全球攬炒】東方匯理降全球經濟預測　全面恢復需時數季

東方匯理資產管理公司認為，雖然新冠肺炎疫情對經濟最嚴重的衝擊似乎已經過去，但全球經濟可能還需要幾個季度，才能恢復至疫情前水平，並下調全球經濟預測。

外媒報道，東方匯理分析師在報告中指出，經濟表現將沿着向上傾斜的坡道前進，雖然谷底已過，但經濟似乎未能快速地從底部走出來及快速恢復。該行將今年全球經濟預測從此前的2.9%至4.2%跌幅，下調至跌3.5%至跌4.7%，並將明年增長預期從此前的4.1%至5.1%，小幅上調至4.4%至5.7%。

分析師續指，在5月和6月初開始的經濟活動出現強勁的封鎖後反彈，7月底至8月期間的復甦速度似乎有所放緩及企穩。惟該行警告今年上半年損失後，第三季度復甦似乎不足以讓大多數經濟體很快回復到危機前的水平。

不過，分析師強調中國將是一個例外，認為中國經濟增長速度2020年底可能達到2019年底的水平。

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