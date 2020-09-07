果粉注意：Apple本周或發布呢幾項新產品...

外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)可能在本周發布Apple Watch 7、iOS 14等相關資訊，也有機會發放關於iPhone 12推出的時間表。

報道引述科技達人Jon Prosser推文指，Apple將在美國時間周二(8日)發布新聞稿，但未提及將公布的內容，據他8月中旬的推文，可推敲本周Apple的新聞稿將集中在發表新款iPad與 Apple Watch等資訊。不過，亦有分析指，本周新聞稿可能會公布iPhone 12相關資訊。

按照過去的做法，Apple一般會在發布 iPhone新機前的兩周通知相關資訊。不過，今年在新冠肺炎疫情衝擊下，iPhone新機發表會好大機會與2020開發者大會一樣，採用網上方式舉行，這意味未必需要提前兩周公布相關訊息以便與會者趕赴Apple總部參加。

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